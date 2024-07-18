Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1826
Дата смертиДо 1868
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1826
Отец: Иван Космин
Мать: Агафия Моисеева
Рождение ребёнка
1843
Сын: Александр Иванов
Мать ребёнка: Александра Николаева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Александра Николаева
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Александра Николаева
Смерть
До 1868