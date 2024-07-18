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Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1826

Дата смерти

До 1868

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1826

Отец: Иван Космин

Мать: Агафия Моисеева

Рождение ребёнка
1843

Сын: Александр Иванов

Мать ребёнка: Александра Николаева

Рождение ребёнка
1850

Сын: Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Александра Николаева

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Александра Николаева

Смерть
До 1868

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