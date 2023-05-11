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Торхов Иван (ст.) Иванов

Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Торхов Иван (мл) Миронов

Мать: Торхова Авдотья (Оксенова)

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Торхов Лука Иванов

Мать ребёнка: Торхова Овдотья (Евдокия) Михайлова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Настасья Иванова

Мать ребёнка: Торхова Овдотья (Евдокия) Михайлова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Софья Иванова

Мать ребёнка: Торхова Овдотья (Евдокия) Михайлова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Парасковья Иванова

Мать ребёнка: Торхова Овдотья (Евдокия) Михайлова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торхова Овдотья (Евдокия) Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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