Торхов Иван (ст.) Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Торхов Лука Иванов
Мать ребёнка: Торхова Овдотья (Евдокия) Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Настасья Иванова
Мать ребёнка: Торхова Овдотья (Евдокия) Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Софья Иванова
Мать ребёнка: Торхова Овдотья (Евдокия) Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Парасковья Иванова
Мать ребёнка: Торхова Овдотья (Евдокия) Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812