Самойлик Александр Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения25.07.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1925
Отец: Самойлик Прокопий Евстафьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1947
Сын: Самойлик Валентин Александрович
Мать ребёнка: Самойлик Раиса Максимовна
имени Полины Осипенко, Им Полины Осипенко район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно