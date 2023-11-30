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Самойлик Александр Прокопьевич

Место рождения

Семиозерка, Ивановский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

25.07.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1925

Отец: Самойлик Прокопий Евстафьевич

Мать: не указана

Семиозерка, Ивановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
25.07.1947

Сын: Самойлик Валентин Александрович

Мать ребёнка: Самойлик Раиса Максимовна

имени Полины Осипенко, Им Полины Осипенко район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойлик Раиса Максимовна

Смерть
Неизвестно
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