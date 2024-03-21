Комарова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Александр Никандрович

Отец ребёнка: Комаров Никандр Никандрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Нина Никандровна

Отец ребёнка: Комаров Никандр Никандрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Алексей Никандрович

Отец ребёнка: Комаров Никандр Никандрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Никандр Никандрович

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