Горбачева Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения26.03.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.03.1901
Куликово, Дмитровский, Московская область
Рождение
26.03.1901 ст.
Отец: Горбачев Сергей Филиппович
Мать: не указана
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Смерть
Неизвестно