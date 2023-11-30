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Горбачева Мария Сергеевна

Место рождения

Фофаново, Дмитровский район, Московская область

Дата рождения

26.03.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.03.1901
Куликово, Дмитровский, Московская область
Рождение
26.03.1901 ст.

Отец: Горбачев Сергей Филиппович

Мать: не указана

Фофаново, Дмитровский район, Московская область
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Смерть
Неизвестно
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