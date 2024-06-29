Антохин (Флейжауиер) Людмила 1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антохин (Флейжауиер) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1992

Сын: Антохин Валерий

Отец ребёнка: Антохин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1993

Сын: Антохин Иван

Отец ребёнка: Антохин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
1995

Дочь: (Антохин) Александра

Отец ребёнка: Антохин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
1995

Сын: Антохин Никита

Отец ребёнка: Антохин Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1997

Дочь: (Антохин) Елена

Отец ребёнка: Антохин Виктор Иванович

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