Антохин (Флейжауиер) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1992
Сын: Антохин Валерий
Отец ребёнка: Антохин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1993
Сын: Антохин Иван
Отец ребёнка: Антохин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1995
Дочь: (Антохин) Александра
Отец ребёнка: Антохин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1995
Сын: Антохин Никита
Отец ребёнка: Антохин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1997
Дочь: (Антохин) Елена
Отец ребёнка: Антохин Виктор Иванович