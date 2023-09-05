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Наташа
Наташа
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.04.1992
Пол
Женский
Отец
Дима
1975 г.р.
Мать
Не указана
Дети
София
2022 г.р.
Добавил:
ОВ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1992
Отец:
Дима
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.2022
Дочь:
София
Отец ребёнка: не указан
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