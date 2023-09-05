Наташа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наташа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1992

Пол

Женский

Отец

1975 г.р.

Мать

Не указана

Дети

2022 г.р.

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1992

Отец: Дима

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.2022

Дочь: София

Отец ребёнка: не указан

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