Курышев Петр Михайлович
Место рожденияТатарская АССР, Апастовский р-н, с. Никифорово
Дата рождения1905
Дата смерти?.06.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Татарская АССР, Апастовский р-н, с. Никифорово
Рождение ребёнка
08.03.1928
Дочь: Михайлова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Курышева Александра Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.06.1943
Пропал без вести