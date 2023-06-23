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Курышев Петр Михайлович

Место рождения

Татарская АССР, Апастовский р-н, с. Никифорово

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.06.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарская АССР, Апастовский р-н, с. Никифорово
Рождение ребёнка
08.03.1928

Дочь: Михайлова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Курышева Александра Ермолаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курышева Александра Ермолаевна

Смерть
?.06.1943
Пропал без вести
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