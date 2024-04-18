Шадрин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шадрин Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Шадрина Клавдия Георгиевна (Егоровна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Анатольевна
Мать ребёнка: Шадрина Клавдия Георгиевна (Егоровна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно