Прилукова Улита Федосеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилукова Улита Федосеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1687 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Прилуков Иван Федотов

Отец ребёнка: Прилуков Федот Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прилуков Федот Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Козлянка, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717
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