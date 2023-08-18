Ябров Тимофей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Авдотья Тимофеевна
Мать ребёнка: Яброва Авдотья Трофимовна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марья Тимофеевна
Мать ребёнка: Яброва Авдотья Трофимовна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Яброва Авдотья Трофимовна
Рождение ребёнка
?.09.1850
Дочь: Марьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Яброва Авдотья Трофимовна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Яброва Авдотья Трофимовна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Яброва Авдотья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно