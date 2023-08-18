Ябров Тимофей Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯбров Тимофей Игнатьевич

Ябров Тимофей Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Ябров Игнатий Иванович

Мать: Яброва Маремьяна Трофимовна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Авдотья Тимофеевна

Мать ребёнка: Яброва Авдотья Трофимовна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марья Тимофеевна

Мать ребёнка: Яброва Авдотья Трофимовна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ябров Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Яброва Авдотья Трофимовна

Рождение ребёнка
?.09.1850

Дочь: Марьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Яброва Авдотья Трофимовна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Ябров Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Яброва Авдотья Трофимовна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Ябров Семион Тимофеевич

Мать ребёнка: Яброва Авдотья Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яброва Авдотья Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close