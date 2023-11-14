Семенов Евгений Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1994
Дочь: Уныченко Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: Семенова Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
29.02.2008
Дочь: Семенова Дарина Евгеньевна
Мать ребёнка: Семенова Наталья Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно