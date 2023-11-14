Семенов Евгений Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Евгений Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1972

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1994

Дочь: Уныченко Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: Семенова Наталья Анатольевна

Лесогорск, Шатковский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.02.2008

Дочь: Семенова Дарина Евгеньевна

Мать ребёнка: Семенова Наталья Анатольевна

Лесогорск, Шатковский район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Наталья Анатольевна

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