Пушкарев Евфимий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Пушкарев Иван Анкудинов
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1837 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Авдотья Евфимова
Мать ребёнка: Пушкарева Васса (Якимова)
Рождение ребёнка
08.08.1843 ст.
Мать ребёнка: Пушкарева Васса (Якимова)
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Ховронья Евфимова
Мать ребёнка: Пушкарева Васса (Якимова)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858