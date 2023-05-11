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Пушкарев Евфимий Иванов

Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Пушкарев Иван Анкудинов

Мать: не указана

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
19.02.1837 ст.

Жена: Пушкарева Васса (Якимова)

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Авдотья Евфимова

Мать ребёнка: Пушкарева Васса (Якимова)

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.08.1843 ст.

Сын: Пушкарев Артамон Евфимов

Мать ребёнка: Пушкарева Васса (Якимова)

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Ховронья Евфимова

Мать ребёнка: Пушкарева Васса (Якимова)

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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