Карпов Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карпов Алексей Николаевич
Мать: Карпова Елена Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Карпова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Карпова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Валентина
Смерть
Неизвестно