Карпов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карпов Алексей Николаевич

Мать: Карпова Елена Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Карпова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Карпова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Валентина

Смерть
Неизвестно
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