Головин Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловин Николай Семенович

Головин Николай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1997

Сын: Головин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Головина Юлия Валериевна

Рождение ребёнка
12.11.2005

Дочь: Головина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Головина Юлия Валериевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Юлия Валериевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close