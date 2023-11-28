Головин Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1997
Сын: Головин Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Головина Юлия Валериевна
Рождение ребёнка
12.11.2005
Дочь: Головина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Головина Юлия Валериевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головина Юлия Валериевна