Верюжский (Вересов) Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верюжский Яша Емельянович
Мать ребёнка: Верюжская Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верюжский Митя Емельянович
Мать ребёнка: Верюжская Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верюжская Паля Емельяновна
Мать ребёнка: Верюжская Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никулышкина (Верюжская) Елена Емельяновна
Мать ребёнка: Верюжская Анна
Рождение ребёнка
27.01.1927
Дочь: Потапова (Верюжская) Нина Емельяновна
Мать ребёнка: Верюжская Анна
Смерть
Неизвестно