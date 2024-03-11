Верюжский (Вересов) Емельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верюжский (Вересов) Емельян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верюжский Яша Емельянович

Мать ребёнка: Верюжская Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верюжский Митя Емельянович

Мать ребёнка: Верюжская Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верюжская Паля Емельяновна

Мать ребёнка: Верюжская Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никулышкина (Верюжская) Елена Емельяновна

Мать ребёнка: Верюжская Анна

Рождение ребёнка
27.01.1927

Дочь: Потапова (Верюжская) Нина Емельяновна

Мать ребёнка: Верюжская Анна

Смерть
Неизвестно

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