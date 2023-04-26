Анна Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Просковья Васильева
Отец ребёнка: Кулаков Василий Петров
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Василиса Васильева
Отец ребёнка: Кулаков Василий Петров
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Кулаков Василий Петров
Место жительства
1850
34
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно