Анна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Просковья Васильева

Отец ребёнка: Кулаков Василий Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Василиса Васильева

Отец ребёнка: Кулаков Василий Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Кулаков Степан Васильев

Отец ребёнка: Кулаков Василий Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
34
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Василий Петров

Смерть
Неизвестно
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