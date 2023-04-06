Егоров Вадим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Вадим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1903

Дата смерти

21.03.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1903

Отец: Егоров Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1928

Дочь: Егорова Людмила Вадимовна

Мать ребёнка: Шульман Александра Николаевна

Рождение ребёнка
26.04.1928

Дочь: Рыжова Валентина Вадимовна

Мать ребёнка: Шульман Александра Николаевна

Рождение ребёнка
13.08.1939

Сын: Егоров Алексей Вадимович

Мать ребёнка: Шульман Александра Николаевна

Смерть
21.03.1974
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