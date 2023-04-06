Егоров Вадим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1903
Дата смерти21.03.1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1903
Отец: Егоров Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1928
Дочь: Егорова Людмила Вадимовна
Мать ребёнка: Шульман Александра Николаевна
Рождение ребёнка
26.04.1928
Дочь: Рыжова Валентина Вадимовна
Мать ребёнка: Шульман Александра Николаевна
Рождение ребёнка
13.08.1939
Мать ребёнка: Шульман Александра Николаевна
Смерть
21.03.1974