Дремина (--) Антонина Сергеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дремина (--) Антонина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дремин Трофим Никандрович

Рождение ребёнка
26.11.1907

Дочь: Дремина Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Дремин Трофим Никандрович

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно

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