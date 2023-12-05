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Хрипунов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1955

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1955

Отец: Хрипунов Василий

Мать: Хрипунова Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
30.08.1975

Сын: Андреев Евгений

Мать ребёнка: Хрипунова Таисия

Рождение ребёнка
01.07.1978

Дочь: Плишкина Светлана Александровна

Мать ребёнка: Плишкина Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрипунова Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плишкина Галина

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