Хрипунов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1955
Отец: Хрипунов Василий
Рождение ребёнка
30.08.1975
Сын: Андреев Евгений
Мать ребёнка: Хрипунова Таисия
Рождение ребёнка
01.07.1978
Дочь: Плишкина Светлана Александровна
Мать ребёнка: Плишкина Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хрипунова Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плишкина Галина