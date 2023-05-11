Зорин Олег Юрьевич
Место рождения
Дата рождения28.09.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1960
врожденный порок сердца
Место жительства
С 01.10.1960 по ?.05.1965
Жили в 2-х или 3-х этажном доме, в котором все время гудела котельная. Дом стоял в какой-то низине
Место жительства
С ?.05.1965 по ?.11.1968
Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Место жительства
С ?.03.1970 по ?.04.1971
Полтава, Полтавська область
Похоже в это время было плохо с деньгами
Место жительства
С ?.04.1971 по ?.06.1972
Кочубеевка, Полтавська область
Место жительства
С ?.08.1972 по ?.08.1977
Образование
С 01.09.1972 по 01.06.1977
Образовательное учреждение: Средняя школа №13 Уровень образования: среднее
Вступление в партию
С 1974 по 1985
ВЛКСМ В НИИ Связи был секретарем комсомольской ячейки - 200 членов
Место жительства
С 28.08.1977 по ?.11.1996
Образование
С 01.09.1977 по 25.01.1983
Образовательное учреждение: ТРТИ Специальность: 0707 Уровень образования: высшее
Бракосочетание
28.05.1982
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 23.05.1983 по 12.10.1988
Место работы: НИИ Связи
Рождение ребёнка
05.12.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
02.08.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Работа или профессия
С 17.10.1988 по 27.10.1989
каменщик | Место работы: завод "Красный Котельщик" Должность: каменщик
Работа или профессия
С 20.12.1989 по 04.01.1991
директор | Место работы: Кооператив ВК Должность: директор
Работа или профессия
С 05.01.1991 по 18.04.1995
директор | Место работы: МГП "МАРК" Должность: директор
Место жительства
С ?.11.1996 по 01.04.2001
Работа или профессия
С 05.01.1998 по 30.03.2001
Место работы: БКМПО
Работа или профессия
С 02.04.2001 по 29.05.2009
маркетолог | Место работы: РУСАЛ - Alcoa Должность: маркетолог
Путешествие
С 22.07.2022 по 20.08.2022
о.Бали, Индонезия
Шереметьево-Сочи-Шарджа-Мумбаи-Хошимин-Денпасар Денпасар-КуалаЛумпур-Дели-Бахрейн-Домодедово
Путешествие
22.12.2022
Поездка с Бали в Россию
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Маркетолог