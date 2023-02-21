Антонина Дмитриева
Место рожденияд. Боговка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения13.06.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1915
Отец: Дмитрий Иванов
Мать: Надежда Петрова
д. Боговка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
14.06.1915
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Боговка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно