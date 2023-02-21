Антонина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонина Дмитриева

Место рождения

д. Боговка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

13.06.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1915

Отец: Дмитрий Иванов

Мать: Надежда Петрова

д. Боговка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
14.06.1915
Ворошилово, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Боговка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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