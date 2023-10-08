Гайтукиев Алихан Султанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1960
Дата смерти08.10.2023
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1960
Отец: Гайтукиев Султан
Мать: Арчакова Золотхан
Рождение ребёнка
23.12.1997
Дочь: Гайтукиева Амина Алихановна
Мать ребёнка: Чербижева Мадина Саварбековна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайтукиев Башир Алиханович
Мать ребёнка: Чербижева Мадина Саварбековна
Смерть
08.10.2023