Америков Степан Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смерти03.12.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Америков Алексей Петров
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Америкова Устиния Афанасьева
Рождение ребёнка
1894
Сын: Америков Митрофан Степанович
Мать ребёнка: Америкова Устиния Афанасьева
Рождение ребёнка
1896
Сын: Америков Макар Степанович
Мать ребёнка: Америкова Устиния Афанасьева
Рождение ребёнка
01.07.1901
Дочь: Марфа Степановна
Мать ребёнка: Америкова Устиния Афанасьева
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: Елена Степановна
Мать ребёнка: Америкова Устиния Афанасьева
Рождение ребёнка
29.11.1905
Дочь: Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Америкова Устиния Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.1918