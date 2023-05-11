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Америков Степан Алексеевич

Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

03.12.1918

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Америков Алексей Петров

Мать: Америкова Агафья Антонова

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Америкова Устиния Афанасьева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Америков Митрофан Степанович

Мать ребёнка: Америкова Устиния Афанасьева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Америков Макар Степанович

Мать ребёнка: Америкова Устиния Афанасьева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.07.1901

Дочь: Марфа Степановна

Мать ребёнка: Америкова Устиния Афанасьева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Елена Степановна

Мать ребёнка: Америкова Устиния Афанасьева

Рождение ребёнка
29.11.1905

Дочь: Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Америкова Устиния Афанасьева

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Америкова Устиния Афанасьева

Смерть
03.12.1918
Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
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