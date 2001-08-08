(Schwindt) Eleanor Florence
Место рожденияBerthoud, Larimer, Colorado, United States
Дата рождения23.12.1919
Дата смерти08.08.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1919
Отец: Schwindt Jacob
Мать: Marie
Berthoud, Larimer, Colorado, United States
Место жительства
1920
Southeast Loveland, Larimer, Colorado, United States
Место жительства
1930
Burlington, Boulder, Colorado, United States
Место жительства
1935
Rural, Longmont, Colorado
Место жительства
1940
Tract 11, Denver, Election District X, Denver, Colorado, United States
Место жительства
17.03.2001
Mexico
Смерть
08.08.2001
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, Mexico