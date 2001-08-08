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(Schwindt) Eleanor Florence

Место рождения

Berthoud, Larimer, Colorado, United States

Дата рождения

23.12.1919

Дата смерти

08.08.2001

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1919

Отец: Schwindt Jacob

Мать: Marie

Berthoud, Larimer, Colorado, United States
Место жительства
1920
Southeast Loveland, Larimer, Colorado, United States
Место жительства
1930
Burlington, Boulder, Colorado, United States
Место жительства
1935
Rural, Longmont, Colorado
Место жительства
1940
Tract 11, Denver, Election District X, Denver, Colorado, United States
Место жительства
17.03.2001
Mexico
Смерть
08.08.2001
Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, Mexico
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