Якубовский Мустафа ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Якубовский Ибрагим
Мать: Якубовская Роза
Рождение ребёнка
1946
Сын: Якубовский Яков Мустафович
Мать ребёнка: Якубовская Мерьема
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якубовская Роза Мустафовна
Мать ребёнка: Якубовская Мерьема
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якубовская Зинаида Мустафовна
Мать ребёнка: Якубовская Мерьема
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якубовская Мерьема
Смерть
Неизвестно