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Якубовский Мустафа ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якубовский Ибрагим

Мать: Якубовская Роза

Рождение ребёнка
1946

Сын: Якубовский Яков Мустафович

Мать ребёнка: Якубовская Мерьема

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубовская Роза Мустафовна

Мать ребёнка: Якубовская Мерьема

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубовская Зинаида Мустафовна

Мать ребёнка: Якубовская Мерьема

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубовская Мерьема

Смерть
Неизвестно
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