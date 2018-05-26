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Малютин Александр Сергеевич
Малютин Александр Сергеевич
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Место рождения
Лыткарино
, Лыткарино, Московская область
Дата рождения
26.05.2018
Пол
Мужской
Отец
Малютин Сергей Александрович
Мать
Малютина Татьяна Олеговна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.2018
Отец:
Малютин Сергей Александрович
Мать:
Малютина Татьяна Олеговна
Лыткарино
, Лыткарино, Московская область
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