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Грудинкин Пётр Семёнов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Грудинин Семён Фёдоров

Мать: Грудинина Мария Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.11.1857

Жена: Фёкла Терентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.06.1859

Сын: Грудинкин Митрофан Петров

Мать ребёнка: Фёкла Терентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1859
отставной рядовой
Рождение ребёнка
1871

Сын: Филипп Петров

Мать ребёнка: Фёкла Терентиева

Смерть
Неизвестно
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