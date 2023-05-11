Грудинкин Пётр Семёнов
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Грудинин Семён Фёдоров
Бракосочетание
03.11.1857
Жена: Фёкла Терентиева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.06.1859
Сын: Грудинкин Митрофан Петров
Мать ребёнка: Фёкла Терентиева
Военная служба
1859
отставной рядовой
Рождение ребёнка
1871
Сын: Филипп Петров
Мать ребёнка: Фёкла Терентиева
Смерть
Неизвестно