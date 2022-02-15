Княжев Александр Юрьевич
Место рожденияУсть-Кожа, Россия
Дата рожденияОколо 22.03.1974
Дата смерти15.02.2022
ПолМужской
Отец
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.03.1974
Отец: скрыто настройками приватности
Усть-Кожа, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Княжева Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Княжева Зоя
Смерть
15.02.2022
пос. Емца, Россия
Причина смерти: Онкология
Похороны
Неизвестно
пос. Емца, Россия