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Княжев Александр Юрьевич

Место рождения

Усть-Кожа, Россия

Дата рождения

Около 22.03.1974

Дата смерти

15.02.2022

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.03.1974

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Княжева Валентина Алексеевна

Усть-Кожа, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Княжева Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Княжева Зоя

Смерть
15.02.2022
пос. Емца, Россия
Причина смерти: Онкология
Похороны
Неизвестно
пос. Емца, Россия
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