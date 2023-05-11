Иванов Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Павел Николаевич

Место рождения

Титово, Бореевская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

1910

Дата смерти

14.03.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Титово, Бореевская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1942

Сын: Иванов Борис Павлович

Мать ребёнка: Румянцева Анастасия Фоминична

Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева Анастасия Фоминична

Смерть
14.03.1943
Пузановка, Думиничский муниципальный район, Калужская область
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