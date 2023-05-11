Иванов Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти14.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1942
Мать ребёнка: Румянцева Анастасия Фоминична
Чухлома, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.1943
Пузановка, Думиничский муниципальный район, Калужская область