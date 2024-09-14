Габидуллина (Кузнецова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габидуллина (Кузнецова) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
волочильщица
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Виталий Фанильевич

Отец ребёнка: Габидуллин Фаниль Мугалимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габидуллин Вячеслав Фанильевич

Отец ребёнка: Габидуллин Фаниль Мугалимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Габидуллина) Ольга Фанильевна

Отец ребёнка: Габидуллин Фаниль Мугалимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Габидуллина) Наталия Фанильевна

Отец ребёнка: Габидуллин Фаниль Мугалимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габидуллин Фаниль Мугалимович

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