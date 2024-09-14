Габидуллина (Кузнецова) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
волочильщица
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Виталий Фанильевич
Отец ребёнка: Габидуллин Фаниль Мугалимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габидуллин Вячеслав Фанильевич
Отец ребёнка: Габидуллин Фаниль Мугалимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Габидуллина) Ольга Фанильевна
Отец ребёнка: Габидуллин Фаниль Мугалимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Габидуллина) Наталия Фанильевна
Отец ребёнка: Габидуллин Фаниль Мугалимович
Бракосочетание
Неизвестно