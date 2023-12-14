Рзянкина Пелагея Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти01.09.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рзянкин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Рзянкин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рзянкина Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Рзянкин Дмитрий Васильевич
Смерть
01.09.1914