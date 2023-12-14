Рзянкина Пелагея Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рзянкина Пелагея Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

01.09.1914

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рзянкин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Рзянкин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рзянкина Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Рзянкин Дмитрий Васильевич

Смерть
01.09.1914
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