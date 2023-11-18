Чайкина Агрипина Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайкина Агрипина Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Наседкина Татьяна Иосифовна

Отец ребёнка: Чайкин Иосиф Николаевич

Рождение ребёнка
17.09.1895 ст.

Дочь: Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Чайкин Иосиф Николаевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.02.1900 ст.

Сын: Чайкин Ефрем Иосифович

Отец ребёнка: Чайкин Иосиф Николаевич

Нерчинский район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайкин Иосиф Николаевич

Смерть
Неизвестно
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