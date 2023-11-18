Чайкина Агрипина Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Наседкина Татьяна Иосифовна
Отец ребёнка: Чайкин Иосиф Николаевич
Рождение ребёнка
17.09.1895 ст.
Дочь: Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Чайкин Иосиф Николаевич
Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.02.1900 ст.
Отец ребёнка: Чайкин Иосиф Николаевич
Нерчинский район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно