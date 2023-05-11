Тарасов Никифор Лукин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиПосле 1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Тарасов Лука Никифоров
Мать: Тарасова Агафья Нефедова
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Марина Никифорова
Мать ребёнка: Тарасова Стефанида
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: Тарасова Стефанида
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Трефил Никифорова
Мать ребёнка: Тарасова Стефанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Стефанида
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1792