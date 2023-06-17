Ромащенко Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромащенко Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1985

Сын: Ромащенко Руслан Анатольевич

Мать ребёнка: Ромащенко Лариса Павловна

Рождение ребёнка
22.06.1989

Дочь: Ермакова Наталия Анатольевна

Мать ребёнка: Ромащенко Лариса Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромащенко Лариса Павловна

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