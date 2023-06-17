Ромащенко Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1985
Сын: Ромащенко Руслан Анатольевич
Мать ребёнка: Ромащенко Лариса Павловна
Рождение ребёнка
22.06.1989
Дочь: Ермакова Наталия Анатольевна
Мать ребёнка: Ромащенко Лариса Павловна
Бракосочетание
Неизвестно