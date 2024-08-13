Любутов Даниил Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1911
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
04.05.1913
Дочь: Любутова (Любутова) Пелагея Даниловна
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.1918
Сын: Любутов Николай Данилович
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Любутова (Любутова) Валентина Даниловна
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акулина Ивановна