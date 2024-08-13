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Любутов Даниил Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Любутов Поликарп Петрович

Мать: Любутова (Любутова) Ефросинья Давыдовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1911

Сын: Любутов Сергей Данилович

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
04.05.1913

Дочь: Любутова (Любутова) Пелагея Даниловна

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
15.03.1918

Сын: Любутов Николай Данилович

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Любутова (Любутова) Валентина Даниловна

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

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