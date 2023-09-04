Леонтьев Герман Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьев Герман Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бузина Евгения Германовна

Мать ребёнка: Леонтьева Галина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтьев Лев Германович

Мать ребёнка: Леонтьева Галина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтьев Владимир Германович

Мать ребёнка: Леонтьева Галина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Палихова Людмила Германовна

Мать ребёнка: Леонтьева Галина Александровна

Смерть
1944
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