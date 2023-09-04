Леонтьев Герман Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1944
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бузина Евгения Германовна
Мать ребёнка: Леонтьева Галина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Леонтьева Галина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтьев Владимир Германович
Мать ребёнка: Леонтьева Галина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Палихова Людмила Германовна
Мать ребёнка: Леонтьева Галина Александровна
Смерть
1944