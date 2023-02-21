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Григорьев Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Григорьев Николай Александрович

Мать: Григорьевна Мария-Луиза-Пальмира Львовна

Рождение ребёнка
20.09.1930

Сын: Григорьев Константин Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1938

Дочь: Пилипенко Вялентина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1940

Сын: Григорьев Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Анастасия Павловна

Смерть
1941
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