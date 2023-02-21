Григорьев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1941
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
20.09.1930
Сын: Григорьев Константин Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1938
Дочь: Пилипенко Вялентина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1940
Сын: Григорьев Николай Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941