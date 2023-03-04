Мелешкевич Антон Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1950
Дочь: Баранова Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Мелешкевич Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелешкевич Юрий Антонович
Мать ребёнка: Мелешкевич Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелешкевич Иван Антонович
Мать ребёнка: Мелешкевич Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно