Чеботарёва (Чеботарёва) Ксения Федотовна
Место рождения
Дата рождения24.01.1870 ст.
Дата смерти15.10.1871 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1870 ст.
Крещение
25.01.1870 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
15.10.1871 ст.
Причина смерти: От холеры | Яманский хутор, Илецкая станица
Похороны
17.10.1871 ст.
Яманский хутор, Илецкая станица