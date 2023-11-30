Чеботарёва (Чеботарёва) Ксения Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарёва (Чеботарёва) Ксения Федотовна

Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

24.01.1870 ст.

Дата смерти

15.10.1871 ст.

Пол

Женский

Отец

До 1851 г.р.

Мать

До 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1870 ст.

Отец: Чеботарёв Федот Иванович

Мать: Чеботарёва Марфа Семёновна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
25.01.1870 ст.
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
15.10.1871 ст.
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: От холеры | Яманский хутор, Илецкая станица
Похороны
17.10.1871 ст.
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Яманский хутор, Илецкая станица
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