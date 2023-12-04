Елизарьев Алексей Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлизарьев Алексей Валентинович

Елизарьев Алексей Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.2017

Сын: Елизарьев Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.03.2021

Сын: Елизарьев Станислав Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close