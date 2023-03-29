Сотский Кирилл Клнстантинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотский Кирилл Клнстантинович

Место рождения

поселок Ново-Синьково Дмитровский район Московская область

Дата рождения

08.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1984

Отец: Сотский Константин Николаевич

Мать: Сотская Ольга Георгиевна

поселок Ново-Синьково Дмитровский район Московская область
Бракосочетание
29.01.2022

Жена: Зелова Ирина Викторовна

город Дмитров Московская область
Рождение ребёнка
12.08.2022

Дочь: Сотская Агния Кирилловна

Мать ребёнка: Зелова Ирина Викторовна

город Дмитров Московская область
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