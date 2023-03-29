Сотский Кирилл Клнстантинович
Место рожденияпоселок Ново-Синьково Дмитровский район Московская область
Дата рождения08.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1984
поселок Ново-Синьково Дмитровский район Московская область
Бракосочетание
29.01.2022
Жена: Зелова Ирина Викторовна
город Дмитров Московская область
Рождение ребёнка
12.08.2022
Дочь: Сотская Агния Кирилловна
Мать ребёнка: Зелова Ирина Викторовна
город Дмитров Московская область