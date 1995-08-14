Спасибова (Токарева) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпасибова (Токарева) Елена Андреевна

Спасибова (Токарева) Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1910

Дата смерти

14.08.1995

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1927

Дочь: Шелухина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Спасибов Николай Иванович

Рождение ребёнка
18.09.1928

Дочь: Леденёва Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Спасибов Николай Иванович

Рождение ребёнка
12.02.1935

Сын: Спасибов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Спасибов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спасибов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Спасибов Николай Иванович

Смерть
14.08.1995
Новоалександровск, Новоалександровский, Ставропольский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close