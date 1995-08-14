Спасибова (Токарева) Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1910
Дата смерти14.08.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1927
Дочь: Шелухина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Спасибов Николай Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1928
Дочь: Леденёва Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Спасибов Николай Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1935
Отец ребёнка: Спасибов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спасибов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Спасибов Николай Иванович
Смерть
14.08.1995
Новоалександровск, Новоалександровский, Ставропольский край