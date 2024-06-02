Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Борщ Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Борщ Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Борщ Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борщ Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Борщ Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борщ Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Борщ Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голенко (Борщ) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Борщ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борщ Алексей
Рождение ребёнка
01.09.1936
Отец ребёнка: Борщ Алексей
Смерть
Неизвестно