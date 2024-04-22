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Фанин Тихон Андреевич
Фанин Тихон Андреевич
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Древо
Место рождения
Подовка
Дата рождения
1902
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Фанин Андрей
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец:
Фанин Андрей
Мать: не указана
Подовка
Смерть
Неизвестно
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