Мостачёв Максим Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМостачёв Максим Витальевич

Мостачёв Максим Витальевич

avatar

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

20.05.2020

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.2020

Отец: Мостачёв Виталий Николаевич

Мать: Мостачёва Наталья Александровна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Крещение
16.08.2023
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close