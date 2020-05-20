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Мостачёв Максим Витальевич
Мостачёв Максим Витальевич
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Место рождения
Смоленск
, город Смоленск, Смоленская область
Дата рождения
20.05.2020
Пол
Мужской
Отец
Мостачёв Виталий Николаевич
1983 г.р.
Мать
Мостачёва (Скоробогатова) Наталья Александровна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.2020
Отец:
Мостачёв Виталий Николаевич
Мать:
Мостачёва Наталья Александровна
Смоленск
, город Смоленск, Смоленская область
Крещение
16.08.2023
Смоленск
, город Смоленск, Смоленская область
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