Усачев Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачев Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1871 ст.

Дочь: Усачева Мария Александровна

Мать ребёнка: Усачева Дарья Михайловна

Место жительства
1871 ст.
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Карасубазарский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усачева Дарья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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