Сорокин Григорий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Сорокин Стефан Ульянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Сорокина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Сорокина Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно