Сорокин Григорий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Григорий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Сорокин Стефан Ульянов

Мать: Сорокина Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Сорокина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Сорокина Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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