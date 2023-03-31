Фролов Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Фролов Сергей

Мать: Фролова Екатерина

Рождение ребёнка
10.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.?.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1980
Похороны
Неизвестно
кладбище за линией
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