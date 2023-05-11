Кучин Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Кучин Андрей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Кучин Макар Иванович
Мать ребёнка: Кучина Евдокия Козмина
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Кучина Евдокия Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кучина Евдокия Козмина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763