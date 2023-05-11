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Кучин Иван Андреевич

Место рождения

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1739

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Кучин Андрей Иванович

Мать: не указана

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1758

Сын: Кучин Макар Иванович

Мать ребёнка: Кучина Евдокия Козмина

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Кучин Никита Иванович

Мать ребёнка: Кучина Евдокия Козмина

Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кучина Евдокия Козмина

Место жительства
Неизвестно
Кучинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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